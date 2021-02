Latino lucha por su vida tras ser atropellado por conductor fugitivo en el sur de Los Ángeles

"Lo mandó como un trampolín por el aire" dijo el detective de LAPD Juan Campos a Univision34, describiendo el incidente catalogado como " una felonía severa de hit and run " en la que el conductor nunca se detuvo y huyó del lugar sin prestar ayuda a la víctima.

Cualquier persona que tenga información debe c omunicarse con el Oficial C. LaFleur, Detectives de la División de Tráfico Central al (213) 833-3713 o el Comandante de Vigilancia de la División de Tráfico Central al (213) 486-3713. Durante el horario no comercial o los fines de semana, las llamadas deben dirigirse al 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247). Para datos anónimos debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-222-TIPS (800-222-8477).