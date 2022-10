Analista afirma que Nury Martínez dimitió por presión como presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo: "como alcalde, como padre y como angelino, me entristece lo que leo. No hay lugar en nuestra ciudad para ataques a colegas y sus seres queridos, y no hay lugar para el racismo en ninguna parte de Los Ángeles. Todos en nuestra ciudad merecen sentirse seguros y tratados con el mismo respeto. Estas palabras no alcanzan esos valores”, dijo Garcetti.