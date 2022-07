Anciano agradece a familia de repartidor de pizza que murió baleado cuando trató de defenderlo

Univision 34 Los Ángeles ayudó a Guevara a contactarse con la familia y entre lágrimas agradeció el sacrificio que hizo para salvarle la vida. "Se los agradezco, nunca pensé que él fuera a llegar, porque si no me hubieran matado a mí también. A mí fue el primero que me dieron el balazo", dijo Guevara a la familia con sus palabras entrecortadas.