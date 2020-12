"Lo necesito en mi vida": El dolor de tres niños ante la muerte de su padre por coronavirus en Los Ángeles

"Yo estuve hablando con él, 'papá, despiértate' y no me hablaba pa' atrás", cuenta Mosés Amezcuas quien dormía con su padre en el misma cuarto aunque él estaba muy enfermo debido al coronavirus. El 10 de diciembre fue un día que el pequeño de 12 años nunca olvidará pues cuando se despertó no se imaginó que algo malo había pasado con su padre.