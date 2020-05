Niño hispano vende libro de poemas para "hacer sonreír" a trabajadores esenciales contra el coronavirus

"Básicamente, me di cuenta que muchos estaban perdiendo sus vidas, entonces quise que hacer sonreír a las personas" , cuenta Matthew quien vive en Moreno Valley y cursa el tercer grado en la Escuela Primaria Northridge.

Además, Megan Duke, especialista en enfermería clínica del departamento de emergencias dijo que "Matthew es el verdadero héroe". "Durante estos tiempos locos, el hecho de que haya un niño por ahí que sea tan atento no solo para pensar en los demás, sino que realmente trabaje para ayudar a aquellos que no conoce me da mucha esperanza".