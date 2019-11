Niña mexicana se reúne con el hombre que le devolvió su brazo en California

Era el 2016, Miranda estaba montando su caballo cuando el animal se desbocó y la pequeña apretó las riendas de una manera tan fuerte que se cauterizó las venas desde el antebrazo de la mano izquierda . "Pensé que me iba a morir" , cuenta Miranda al recordar el momento.

Su brazo tuvo que ser amputado desde la parte baja de su codo, y en el 2017 recibió una prótesis, pero sólo cosmética, ya que esta no le permitía realizar actividades de la vida diaria como atarse los zapatos o sostener objetos. A sus nueve años, la prótesis que había recibido ya no era funcional ya que Miranda había crecido como una niña normal de su edad y su brazo cosmético ya no le servía.