Niña padece rara enfermedad que la cambió por completo: el primer síntoma fue la obesidad

A sus padres les duele que esta enfermedad la atacó de la noche a la mañana y aseguran que no le dio tiempo de vivir su infancia por lo que aconsejan a otros padres que reaccionen a tiempo. “Si ellos sienten algo, que sus hijos tienen algo malo, que no dejen de luchar o buscar soluciones que no se esperen tres meses o seis meses”, aconseja Josué.