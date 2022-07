Mujer pierde $3,800 con la renta de una casa que vio por Facebook en Los Ángeles

"Miré una publicación en Facebook que rentaban una casa en $1,500 al mes. Llamé, me contestaron y me dieron cita para ver la casa. Fui a verla en el área de Long Beach. Me dijeron que entrara por la parte de atrás, que estaba abierto, que podía ver la casa", cuenta Nayeli quien contactó a Univision 34 Los Ángeles a través de Repórtalo.