Con "muerte cerebral" la mexicana Marcela Cabrales tras recibir sobredosis de heroína en Los Ángeles

De Soho House, las tres se fueron a 'After Hours Warehouse Party', en la frontera con 'East' Los Angeles. Allí conocieron a tres individuos. A las 4:00 de la mañana, dijeron que irían a un 'after party', en Hollywood Hills. La tercera amiga, que era quien manejaba esa noche, decidió que no las acompañaría. Ellas se marcharon con los amigos recién conocidos, que iban al mismo lugar. De regreso a sus casas, tomarían un Uber.