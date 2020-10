"Mis papás se nos fueron": 15 miembros de una familia hispana contagiados con coronavirus

El drama de esta familia se agudizó cuando afectó a las personas más vulnerables entre sus miembros. "Me siento muy triste por la razón de que mis papás se nos fueron" , dice José Luis.

Además, seguían las normas de distanciamiento social y de higiene, por lo cual no comprende por qué su madre y el resto de su familia se enfermó. José Luis dijo que mientras algunos fueron hospitalizados, otros se pusieron en cuarentena.

El coronavirus es aún una amenaza latente, por lo tanto es importante no bajar la guardia, ser prudente y mantener todas las medidas de seguridad. "Si me están viendo y me están oyendo, que tomen conciencia, y que sepan que también tienen abuelos y tienen padres que a lo mejor tienen alguna enfermedad", afirma José Luis.