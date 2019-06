Michael Jackson: entre el repudio y la admiración en el décimo aniversario de su muerte en Los Ángeles

El 25 de junio de 2009, Michael Joseph Jackson murió a los 50 años de edad por una sobredosis de anestésico en una casa, localizada en North Carolwood Drive en el exclusivo vecindario de Holmby Hills de Bel-Air. Su médico personal, contratado para la gira 'This Is It', Conrad Murray, declaró haber encontrado a Jackson en la cama, sin respirar y con un débil pulso, y que sus intentos de reanimarlo fueron en vano.