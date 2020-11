“Me gusta mirar a los niños felices”: menor de edad con huesos de cristal recolecta juguetes para los más necesitados

“ Hola soy Sebastián Pérez y me han hecho 18 cirugías ”, dijo el pequeño buen samaritano a Univision Los Ángeles . Explicando que a sus 11 años se ha “quebrado los huesos 90 veces”, por lo que no puede, ni podrá jugar con otros niños. Sin embargo, esta limitación física, lo ha hecho más consiente de lo que otros pequeños pueden estar sintiendo y por ello quiere devolverles la alegría.

La fragilidad de sus huesos, limitan al niño a realizar las actividades cotidianas como cualquier otro menor de su edad y de acuerdo con los doctores, que lo atendieron al nacer ," sus probabilidades de vivir eran muy pocas, no había esperanzas de que caminara.” Sin embargo, la condición de Sebastián no lo limitó. Ahora camina, es un niño fuerte, lleno de alegría y esperanza por la vida y aun cuando su condición no tiene cura, sigue adelante con sus sueños de hacer a otros niños felices.