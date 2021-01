McCarthy se contradice sobre la responsabilidad de Trump en el asalto al Congreso

El congresista de California , Kevin McCarthy , negó haber querido cambiar el resultado de la elección y se contradijo al decir que Donald Trump no tiene ninguna responsabilidad con su discurso en el asalto al Congreso del 6 de enero pasado, que dejó cinco muertos.

Sin embargo, en conferencia de prensa el congresista de Bakersfield, dijo que “lo que voté no fue para anular una elección, porque no lo haría. No lo anularía."