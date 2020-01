Más de 40 museos del sur de California serán gratuitos este sábado

- Academy Museum of Motion Pictures

- American Museum of Ceramic Art

- Automobile Driving Museum

- Autry Museum of the American West

- Bowers Museum

- The Broad

- California African American Museum

- California Science Center

- Cayton Children’s Museum

- Columbia Memorial Space Center

- Craft Contemporary

- Descanso Gardens

- Forest Lawn Museum

- Fowler Museum at UCLA

- Frederick R. Weisman Museum of Art

- Getty Center Museum

- Getty Villa Museum

- Glendora Historical Society

- Hammer Museum

- Heroes Hall Veterans Museum

- ICA LA

- Japanese American National Museum

- Kidspace Children’s Museum

- La Brea Tar Pits

- LA Plaza de Cultura y Artes

- LACMA

- Los Angeles County Fire Museum

- Los Angeles Museum of the Holocaust

- MOCA (Museum of Contemporary Art, Los Angeles)

- Muckenthaler Cultural Center

- Museum of Tolerance

- Natural History Museum of Los Angeles County

- OCMA (Orange County Museum of Art)

- Pomona College Museum of Art

- Rancho Santa Ana Botanic Garden

- Santa Barbara Historical Museum

- Santa Barbara Museum of Art

- Santa Barbara Museum of Natural History

- Skirball Cultural Center

- Sunnylands Center & Gardens

- The International Printing Museum

- The Wende Museum

- Torrance Art Museum

- USC Fisher Museum of Art

- USC Pacific Asia Museum

- Valley Relics Museum