Más de 1,500 trabajadores cierran accesos al aeropuerto de Los Ángeles reclamando sus derechos

Empleados del aeropuerto, conductores de Uber y Lyft y otros trabajadores marcharán al LAX este miércoles alrededor de las 10 am para exigir que los funcionarios electos apoyen al movimiento "Uniones para todos".

Se espera que los manifestantes ingresen a una o más terminales del aeropuerto, particularmente a la Terminal 1. Funcionarios del LAX recomendaron a los pasajeros tomar medidas de prevención ya que aunque la manifestación no afectará los vuelos, si bloqueará el bulevar Century desde el aeropuerto y hasta el bulevar Sepúlveda. Además, se espera mayor vigilancia de tránsito y oficiales de LAPD en el área hasta la 1:00 pm.

La marcha se produce un día antes de la cumbre Uniones para Todos, que está programada de jueves a domingo en el Westin Bonaventure Hotel and Suites en Los Ángeles. Se espera que asistan miembros de SEIU de todo el condado y presentarán debates con los candidatos presidenciales demócratas, incluidos Kamala Harris, el ex vicepresidente Joe Biden, el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, el ex secretario de HUD, Julián Castro, el senador de Vermont, Bernie Sanders, la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, el exrepresentante de Texas,Beto O'Rourke, y el alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg.