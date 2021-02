"¿Por qué me mataste a mi hijo?" Madre de oficial asesinado pide castigo severo de la fiscalía

"Llegó un oficial a darme la noticia de que me habían matado a mi hijo" , dijo Rocío Díaz, madre de Juan José Díaz, oficial del LAPD de 24 años de edad, que perdió la vida la madrugada del sábado 27 de julio del 2019 , en el área de Lincoln Heights cerca de la Avenida 26 y la calle Humboldt.

Esa noche, Juan José Díaz le pidió a un presunto pandillero que vió dibujando un grafitti, que no lo hiciera. Poco después ese joven regresó con otras personas para matar a Díaz a tiros .

"¿Por qué me mataste a mi hijo?", se pregunta Rocío. Los sospechosos, Christian Facundo, de 20 años, y Francisco Talamantes , de 24, según la investigación de los detectives, se involucraron en una racha de crímenes que duró 90 minutos antes de asesinar al oficial Díaz.

Ahora, la madre le pide al fiscal Geroge Gascón que considere todos los agravantes en este caso. "Que reciban su castigo por haberle hecho daño a mi hijo", dijo Rocío quien agregó que " yo sufro todos los días de no poder ver a mi hijo , la ansiedad, las ganas de poder abrazar a mi hijo".

Con respecto a Talamantes y Facundo, "esas madres de esos muchachos tienen la ilusión de verlos y de poderlos abrazar algún día y yo no", dijo Rocío. La camioneta pick up que Juan José no pudo terminar es un recuerdo diario de su presencia en la casa de su madre.