¿Vacunas covid-19 obligatorias para tus hijos? Escuelas de Los Ángeles evalúan la medida para los estudiantes de clases presenciales

Según registros del distrito, más de 6,000 estudiantes no pudieron atender a su primer día de escuela por estar infectados o expuestos al virus. Mientras otros 1,000 no se presentaron a trabajar por las mismas razones.

En cuanto a los casos reportados tras el retorno físico a las escuelas, una base de datos creadas por padres con información oficial del distrito escolar, muestra que más cerca de 3,000 nuevos contagios se han registrado entre todas las escuelas de Los Ángeles. Sin embargo y de acuerdo con el reporte de Parent Supporting Teachers, la mayoría de los contagios no están relacionados con contagios comunitarios y no exposición en las escuelas.