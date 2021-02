IRS alerta: Si tienes estos números en tu tarjeta ITIN no podrás declarar tus impuestos

El Número de Identificación Personal del Contribuyente deben tenerlo las personas que no cuentan con un número de Seguro Social (SSN) de la Administración de Seguro Social (SSA) y no reúne los requisitos para obtenerlo, o el extranjero no residente con la obligación de presentar una declaración de impuestos al IRS; o el extranjero residente que debe presentar una declaración de impuestos al IRS, es cónyuge o dependiente de un ciudadano/extranjero residente en Estados Unidos, o es cónyuge o dependiente de un extranjero no residente que tiene un visado.