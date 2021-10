Inicia el plan de vacunación de refuerzo contra el covid-19 en Los Ángeles

Cualquier residente elegible debe haber cumplido un perido de al menos dos meses desde su única vacuna de Johnson & Johnson es apta para recibir un refuerzo.

la doctoraárbara ferrer dijo que esque las fiestas se avecinan yes mucho ás probable que lasfamilias se rúnan, amigos ydeás y es mejor estarprotegido para evitar elcontagio de covid19,iindependientemente usted ellaesé o no vacunado previamente,ya que igual se puede contagiarpero esto puede protegerlo aque la enfermedad no sea tanfuerte en su sistema.si usted tiene quiere ásinformacón recuerde que esátoda y ás detallada en nuestraágina de univisón.com ytambén puede visitar la áginappara hacer su cita y recuerdeque aá no la necesita.