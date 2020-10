Garcetti advierte sobre tradición de pedir dulces de casa en casa y fiestas de Halloween en Los Ángeles

"Con la época de Halloween y Día de los Muertos a punto de empezar, recuerden que no se permiten reuniones, eventos, o fiestas de Halloween con personas que no son parte de su hogar , incluso sin son al aire libre", dijo Garcetti.

Además, Garcetti advirtió que el riesgo de propagación del coronavirus durante estas celebraciones es muy alto y por lo tanto "no se recomienda salir a pedir dulces en el vecindario ya que el distanciamiento social es casi imposible".

Sin embargo, el alcalde insistió que "si tienes síntomas de enfermedad, sí has dado positivo a la prueba de covid-19 o si has estado expuesto a alguien que es positivo, no debe asistir a una reunión".