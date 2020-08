"Estuve allí, era un niño": la moratoria chicana y la muerte de Rubén Salazar 50 años después

Durante el evento se presentó el documental “Rubén Salazar: The man in the Middle", del director y productor Philip Rodríguez. El documental, que está disponible en Facebook de Univision 34, examina la labor de Salazar como periodista a través de la narración y recuerdos de sus colegas, reporteros y periodistas, que descubrieron una visión audaz en su pensamiento y el modo cómo trasmitía las noticias.