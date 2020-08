Trump deberá pagarle miles de dólares a una actriz porno, según la orden de un Juez de California

La demanda de Daniels por el acuerdo de confidencialidad fue desestimada antes de llegar a juicio o a un acuerdo porque las partes ya no se mantuvieron en silencio.

Aunque en un principio Trump negó saber de ese pago , en 2018 reconoció en Twitter haberle reembolsado a Michael Cohen , quien era su abogado en ese momento, el dinero que le dio a Daniels, quien al momento de demandar usó su nombre legal de Stephanie Clifford, indicó Associated Press.

¿Qué dijeron Trump y sus abogados tras la demanda?

Los abogados de Trump argumentaron que Daniels no ganó el caso y, por lo tanto, no tenía derecho a los honorarios de abogados, pero el juez Robert Broadbelt III no lo consideró así.