Él tenía coronavirus y la mitad de sus cenizas se quedarán en su casa

Indicó que por cuestiones sanitarias no pudieron abrazar a su papá para despedirse de él.

“Solo podíamos mirarlo y no tocarlo porque no saben si aún puede transmitir el virus”, dijo Alexia.

Hay quienes tienen miedo a ser juzgados

Alexia dijo que uno de sus hermanos tiene un amigo que está pasando por una situación similar, cuyo padre ha estado en el hospital durante semanas, aunque no estaba segura de que quisiera compartir su historia.

“Muchas personas me han dicho que no quieren compartirlo públicamente porque no quieren ser juzgados en sus personas o en sus negocios”.