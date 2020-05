Diez miembros de una familia hispana se contagian de coronavirus y el padre muere

En la casa familiar vivían 10 miembros: Guillermo, su esposa, cuatro de sus seis hijos, tres nietos y la abuela paterna, confirmó a Univision Noticias Alexia Ramírez, hija de la familia que no vive en la casa de su papá.

“ No merecía irse tan joven y no era su momento. Teníamos muchos planes para fotos familiares, viajes a Las Vegas y ver crecer a sus 3 nietos. No estábamos preparados para que él nos dejara”, publicó Alexia en Gofundme, una plataforma de recaudación de dinero en donde solicitaba apoyo económico para su familia.