¿REAL ID gratis? Te explicamos en qué consiste la oferta del DMV de California

A partir del 3 de mayo de 2023, no se aceptará una licencia de conducir o tarjeta de identificación normal de California como una forma válida de identificación federal. Las tarjetas antiguas seguirán siendo una forma válida de identificación estatal (puede mostrársela a un oficial de policía si lo detienen, etc.), pero no serán suficientes en los aeropuertos u otras instalaciones federales, como juzgados y bases militares.