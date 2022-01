Millones de niños reciben $365 adicionales en su tarjeta alimentaria P-EBT, pero no lo han reclamado en California

Nelson recuerda que las tarjetas llegan automáticamente a las familias necesitadas. Sin embargo, si hay padres que creen que sus niños califican y no la han recibido, se mudaron y aún no les ha llegado la tarjeta o simplemente la tiraron porque pensaban que no recibirían más dinero, pueden solicitarla llamando al (877) 328- 9677 o visitando el portal CAPANDEMIC-EBT.org