Devolverán propiedad en playa de California a familia afroamericana expropiada por la ciudad hace casi 100 años

La familia y los turistas que visitaban el lugar no eran bienvenidos en el lugar. "Los Bruce y sus clientes fueron acosados y amenazados por vecinos blancos, incluido el Ku Klux Klan", escribió en un comunicado Janice Hahn , supervisora del condado de Los Ángeles que lideró la campaña para regresar la propiedad a la familia Bruce.

De acuerdo con Hahn, con esta acción "tenemos la oportunidad no solo de corregir un error que sucedió en nuestros propios patios traseros, sino también de ser un ejemplo para el resto de la nación sobre cómo los gobiernos pueden comenzar a actuar ahora para corregir injusticias históricas".

No obstante, la alcaldesa de la ciudad de Manhattan Beach dijo en un comunicado al New York Times que no planea pedir perdor por la injusticia que la ciudad cometió contra residentes afroamericanos dueños de propiedad en su jurisdicción.