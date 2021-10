Despiden a oficial de seguridad señalado de dispararle a Manuela Mona Rodríguez cerca de escuela en Long Beach

La madre de Manuela Rodríguez recuerda el último momento con su hija. "Me dio un beso y me dijo ahorita vengo mami, y le dije 'ok'", dijo entre lágrimas Manuela Sagahún, madre de la víctima. "Ella tiene su cerebrito ya muerto, ya no le funciona, me la tienen conectada con aparatos nada más, pero si me la desconectan ella se me va para siempre".