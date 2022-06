"Niega un derecho fundamental": Reacciones en California ante decisión de la Corte Suprema que elimina el derecho al aborto

El abogado constitucionalista Josef Malouf dijo a Univision Noticias que tras la decisión de la Corte Suprema, los estados pueden tomar sus propias medidas con respecto al aborto. "Los estados podrían pasar leyes encarcelando a la madre, no solamente a la persona que hace el aborto", dijo Malouf. "Los estados, bajo esta decisión, no tienen ninguna limitación, no están reconociendo ningún derecho al cuerpo, o a la privacidad. La Corte en esta decisión dice que no existía nunca".