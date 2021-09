Hasta $600 para trabajadores del campo afectados por el coronavirus en California, te decimos en qué consiste la ayuda

“ Si no sabes leer, no sabes escribir y no tienes una computadora, tu acceso a estos recursos es limitado”, dijo a Univision34 Los Ángeles, Odilia Romero, directora de la Organización Comunidades Indígenas en Liderazgo ( CIELO). Describiendo lo caótico que fue para los trabajadores del campo recibir la primera y segunda ayuda federal y estatal por el coronavirus.