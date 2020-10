Congelan pago de desempleo de 350 mil tarjetas de débito en California en medio de investigación por fraudes

- Para las personas que no pueden acceder a los fondos de su tarjeta de débito EDD y no han recibido ningún mensaje del EDD, es probable que Bank of America haya congelado la tarjeta debido a una transacción sospechosa, y el EDD no necesita verificar su identidad. En estos casos, "se aconseja a los reclamantes que se comuniquen con el Banco de América al número que figura en el reverso de su tarjeta 1.866.692.9374", informó el EDD.