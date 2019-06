Confirman asesinato de estudiante de Los Ángeles que desapareció tras bajarse de un Lyft en Utah

Las autoridades no informaron el tipo de relación entre Lueck y Ajayi, ni sobre cómo o desde cuándo estuvieron en comunicación antes de la desaparición de la joven.

Mackenzie Lueck de 23 años, fue vista por última vez, alrededor de las 2:00 am del 17 de junio después de que un servicio de transporte Lyft, que tomó en el aeropuerto de Utah.

A su llegada al aeropuerto, la joven se comunicó con su familia reportando que ya se encontraba en su destino alrededor de la 1:30 am, acto seguido, tomó el servicio de transporte que la llevó a donde la joven indicó y luego de esto ya no se supo nada de ella.