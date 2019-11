Calidad del aire por incendio María "preocupa" al condado de Ventura

- Limite su tiempo afuera y quédese dentro de un recinto cerrado tanto como sea posible. - Si es posible, busque refugio en edificios con aire filtrado o trasládese a áreas fuera de la región menos afectadas por el humo de los incendios forestales hasta que los niveles de humo disminuyan. - Mantenga sus ventanas y puertas cerradas a menos que esté haciendo mucho calor afuera. - Encienda el aire acondicionado de su casa o automóvil en modo de recirculación. Mantenga cerrada la entrada de aire fresco y el filtro limpio para evitar que ingrese humo adicional. - Si usted o sus hijos tienen asma u otra enfermedad pulmonar, asegúrese de seguir las instrucciones de su médico. Tome sus medicamentos y siga su plan de manejo del asma. Llame a su médico para que le aconseje si los síntomas empeoran o considere abandonar el área. - No confíe en las máscaras antipolvo para su protección. Las máscaras de papel o "polvo" que se encuentran comúnmente en las ferreterías están diseñadas para atrapar partículas grandes, como el aserrín. Estas máscaras no protegerán sus pulmones de las pequeñas partículas que se encuentran en el humo de los incendios forestales. - Para evitar agregar contaminación del aire adicional, reduzca las actividades contaminantes del aire, como la quema de leña, el corte de césped, el soplado de hojas, y conducir en terrenos baldíos.

Camarillo Community Center:1605 Burnley St. Camarillo, CA 93010

Camarillo Health Care District: 3639 Las Posas Rd. Camarillo, CA 93010

Ventura County Agricultural Commissioner’s Office: 555 Airport Way Suite E, Camarillo, CA 93010

Channel Islands Harbor Patrol: 3900 Pelican Way, Oxnard, CA 93035

Public Health – North Oxnard: 2240 East Gonzales Rd., Oxnard, CA 93036

Public Health – South Oxnard: 2500 South C Street, Oxnard, CA 93033

Ventura County Public Health: 3147 Loma Vista Rd., Ventura, CA 93003

Ventura Police and Fire: 1425 Dowell Dr., Ventura, CA 93003

Santa Paula Hospital: N. 10th St. Santa Paula, CA 93061

Ventura County Agricultural Commissioner’s Office: 815 E. Santa Barbara St., Santa Paula, CA 93060