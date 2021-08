Alerta de salud por altos niveles de bacterias en estas playas de Los Ángeles

Sin embargo, el Departamento de Salud no es el único que mide la contaminación de las aguas. La organización sin fines de lucro Heal The Bay (HTB) se enfoca en medir los niveles de contaminación fecal en playas, ríos y fuentes pluviales de California. De acuerdo con la organización, hay discrepancias entre sus reportes y los del fuentes estatales ya que el estado no controla los niveles de bacteria por desperdicios humanos o animales en las aguas.