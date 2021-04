"Oportunidad para colectar el dinero": urgen a inquilinos latinos aplicar al programa de ayuda de pago de renta en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, California. - Este viernes 30 de abril finaliza el plazo para solicitar la ayuda para pagar la renta atrasada en la ciudad de Los Ángeles, pero aunque el dinero está disponible hay muchas personas de la comunidad latina que no lo han solicitado.

El asambleísta Miguel Santiago y el concejal Kevin de León piden no desaprovechar esta oportunidad y estuvieron en Boyle Heights, donde instaron a la comunidad a hacer el proceso para acceder a la ayuda.

"Tengan esta oportunidad para colectar el dinero que el estado puso y el gobierno federal puso. El estado puso más o menos 127 millones de dólares y el federal puso 118. Casi 250 millones de dólares y queremos que esos dólares vengan a nuestras comunidades y lo importante es que si un residente agarra el 25% de esos dólares no los van a poder correr, en junio 30, de sus apartamentos", dijo el asambleista Miguel Santiago.

¿En qué consiste la ayuda?

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo en una conferencia de prensa que no importa el estatus migratorio de las personas para acceder a este beneficio. "Se trata de borrar esa deuda que hoy estresa a las familias que se preguntan si podrán o no pagar el alquiler, no solo el alquiler de este mes", dijo Garcetti.