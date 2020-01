Autoridades de salud en Los Ángeles en estado de alerta por aumentos de muertes relacionadas con la influenza en California

Al mismo tiempo recordaron que la actividad del virus se detiene a mediados de la primavera, por lo que aseguran que no es tarde para aplicarse el antídoto.

Efectividad de la vacuna

A diferencia de otras vacunas, la de la influenza no es totalmente efectiva en prevenir el contagio ya que las cepas circulantes del virus cambian todos los años, pero sigue siendo la mejor arma de defensa contra la enfermedad pues, no sólo reduce en cierta medida las probabilidades de enfermarse, sino también de sufrir complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. También aminora la severidad de los síntomas. 80% de los 180 niños que murieron durante la temporada de la gripe 2017/2018 no habían sido vacunados.