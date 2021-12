Suben en un 30% las hospitalizaciones por coronavirus en Los Ángeles en una semana

Estudios preliminares aseguran que no hay evidencia de que ómicron pueda causar una enfermedad más grave, es decir los efectos pueden ser iguales que los de variantes pasadas, pero puede transmitirse muy fácilmente de persona a persona, incluidos aquellos que están vacunados. No obstante, la vacuna contra el coronavirus ofrece una protección efectiva para que las personas no experimenten enfermedad severa.