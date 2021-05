Andrés Banda: llegó al hospital con coronavirus y terminó siendo desconectado por presunta muerte cerebral, ¿qué pasó?

¿Por qué la desconexión?

"No nos dieron más opción", aseguró Dalia Banda, esposa de Andrés, indicando que durante la última junta con los especialistas en el hospital Loma Linda, ella les dijo a los medico que "no estaba dando permiso", y recibió como respuesta " no les estamos pidiendo permiso, lo vamos hacer", refiriendosé a la desconexión del patriarca de la familia.