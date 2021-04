“Quiere vivir”: esposa de Andrés Banda pide cambiarlo de hospital y evitar su desconexión

La familia ha estado publicando videos de su progreso en redes sociales, sin embargo no todos los comentarios que reciben son positivos. Andrés Banda Jr. asegura que "mucha gente piensa que lo estamos forzando a vivir, lo que ellos no saben, ellos ven un video y ya, y juzgan por ese video, pero hay mucha gente que está siguiendo desde el primer día y la gente sabe que el tuvo una cirugía y la gente que no sabe no más están diciendo que esas son las máquinas, pero en verdad no son las máquinas es él esforzándose para vivir".