Doce distritos escolares ya han pedido aprobación para abrir sus escuelas en el condado de Los Ángeles

El superintendente del LAUSD Austin Beutner, aseguró que están preparando sus planteles con todas las medidas de salubridad del condado y del estado de California para abrir cuando sea seguro, pero no dio una fecha específica.

Padres de familia con dudas

Sofia Davis, de 9 años, está en primer grado y aunque su madre Erika Rojas admite que ha sido un verdadero reto el tenerla en clases virtuales casi un año debido a la pandemia por el coronavirus , no está de acuerdo en que se reabran las clases presenciales.

"Como madre me siento muy preocupada, porque pienso que es muy pronto para la seguridad de ellos", dijo Rojas, quien aseguró que también es un riesgo para los padres y maestros.

La doctora Bárbara Ferrer, directora de Salud Pública del condado, dijo también que “ los datos tanto a nivel nacional como aquí en el condado de Los Ángeles indican que las escuelas no son entornos de alto riesgo en términos de transmisión de Covid-19 siempre que sigan los requisitos y protocolos de seguridad".

Ana Ponce, miembro de la organización no lucrativa Great Public Schools Now, que lucha por mejorar la educación. "Estoy alentada porque es una conversación que tenemos que empezar. Sabemos que no vamos a regresar a lo que dejamos", dijo Ponce.