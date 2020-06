Vanessa Guillén le habría enviado un texto a su novio antes de desaparecer hace casi dos meses

Gloria Guillén, madre de Vanessa, aseguró estar mal de salud y pidió ayuda para encontrar a su hija. " Por el amor de Dios les suplico que me ayuden, ya no aguanto más. Yo ya no duermo y estoy mal de salud por eso les suplico que me ayuden a saber la verdad” dijo la señora Gloria en una entrevista con Univision 45 este martes.