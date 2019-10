“Tenía un corazón bien grande”: matan a un hispano frente a su esposa e hijos en un aparente robo al oeste de Houston

Los detectives que atendieron el incidente informaron que cuatro hombres de raza negra entraron a la vivienda luego de romper una puerta de vidrio del patio. Todo ocurrió alrededor e la 1:15 am, cuando la pareja y sus tres hijos, con edades entre 2 y 7 años, estaban durmiendo.

“Me habló mi hija como a la una y media (de la madrugada) y me dijo que alguien entró a la casa, tiraron balazos y uno le pegó al esposo de mi hija, que era como un hijo para mí”, relató la señora Cecilia Martínez, suegra del fallecido.

“Mi hija fue corriendo (a donde cayó su esposo) para ayudarlo… le hizo CPR (resucitación cardiopulmonar), pero cuando los policías llegaron le dijeron que se moviera. Ella dijo que sí estaba vivo cuando se fue, pero cuando llegaron al hospital ya no estaba… se murió ya cuando llegó allá”, detalló Martínez.

La señora Martínez lamenta que hayan matado a su yerno, un hombre joven que deja huérfanos a tres hijos. “Cómo les vamos a decir a los niños que ya no está su papá… ¿y nomás se metieron (los sospechosos) para qué, para robarles? No agarraron nada, no más se llevaron un poquito de dinero”, dijo la mujer.