¿Qué es el 'Sexting' y por qué es tan importante que los padres de familia hablen con sus hijos? Te explicamos

El compartir fotografías de desnudos es una práctica que podrían estar haciendo nuestros hijos sin que nos demos cuenta y ellos, a su vez, no saben de los peligros que conlleva. La organización Children at Risk nos dice cómo evitar el ‘Sexting’ y cuál es la manera más efectiva de comunicarnos con los menores para que no sean víctimas de esta práctica.