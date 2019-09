Estos son los retos que enfrenta la recién aprobada ley que penaliza el sexting no solicitado

“(Esto) es repugnante y ahora es ilegal”, dijo Greg Abbott, gobernador de Texas, el día que firmó la ley, con la que convirtió al estado en uno de los primeros en implementar una medida que penaliza el envío electrónico, no solicitado o sin consentimiento, de imágenes o videos con contenido sexual explícito.

El delito, calificado como clase C, puede costarle hasta 500 dólares a todo aquel que comparta estos materiales a través de textos, redes sociales y hasta bluetooth, sin que haya sido solicitado.

“Enviar una foto lasciva a alguien que no lo solicitó o a alguien que no se conoce no es diferente a exponerse a un extraño en público o realizar otros actos lascivos,” dijo a través de un correo electrónico, el representante republicano por Dallas, Morgan Meyer, autor de la legislación estatal.