“Dijo que la iba a matar y se iba matar”: secuestran a punta de pista a una mujer dos días antes de su boda

"Estaba armado, dijo que la iba a matar y se iba a matar él… intenté detenerlo con el carro, pero él me chocó para escapar. Después otra vez volví a intentar detenerlo, pero otra vez me chocó y a mi carro le explotaron las bolsas, quedó inservible. Él se dio a la fuga y ya no supe ni para dónde se fue.