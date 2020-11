Realizan trasplante de pulmones a dos pacientes con coronavirus en Houston

“En ese tiempo, los que conocía que se contagiaban, era cuestión de estar en cuarentena un par de días y era todo. yo no tuve esa suerte y destruyó mis pulmones”, indicó Thomas Steele.

“Esta es una situación muy real y no sabemos por qué afecta a las personas de diferentes maneras, y a otras no. En reuniones familiares tienen que preocuparse por todos, no nada más pensar en la salud de uno mismo”, agregó el hombe.