Buscan a sospechosa de robar un Rolex y una pulsera con valor de más de $20,000 a un hombre que conoció en un bar

-Las autoridades recomiendan cerrar con seguro las puertas y ventanas de la vivienda y los automóviles.

-No te muestres nervioso.

-Evita tener contacto visual con el sospechoso.

-No grites.

-No intentes salir corriendo.

-Pon atención a todos los detalles, ropa, tatuajes, raza, señas particulares.

-Llama a las autoridades en cuanto te sea posible.