Así puedes hacer denuncias en Houston sin exponer tu identidad y con solo un clic

De seguro en algún momento de tu vida has visto un crimen. ¿Lo denunciaste? Tal vez no, y sabemos que puede ser porque no sabíamos cómo y naturalmente por miedo. Por eso, Univision 45 te presenta una guía para que al ver un asalto, hurto, violencia en el condado de Harris, puedas hacer la denuncia sin exponer tu identidad y de una forma sencilla y al alcance de mano.