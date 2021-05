El pequeño Cristian Pavón murió por inhalar monóxido de carbono, según revela la autopsia

Murió en plena tormenta invernal



"Pues creemos que fue por el frío porque él estaba bien, el cenó, jugó y se acostó. Me dijo ya me voy a dormir", dijo María Pineda, madre del menor. La mujer agregó que el niño durmió cobijado, luego de que la temperatura bajara hasta 12 grados Fahrenheit y no había calefacción en la casa. "Lo acosté en la cama y se arroparon con el otro niño, de 3 años, y todo quedó bien y no entendemos por qué amaneció muerto", continuó la madre.