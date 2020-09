Reconocido médico de Houston está preocupado ante plan de aumentar reapertura de negocios

“Estamos a mitad de una pandemia, tenemos todos que entender que el virus no se ha ido. Yo se que todos necesitamos trabajar, pero me mortifica que al abrir el estado la gente va a pensar que el coronavirus no existe y lo que va a pasar es que vamos a tener más casos y viene ya la época de otoño lo que vamos a tener también la influenza”, remarcó Varón.